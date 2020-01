CALCIOMERCATO JUVENTUS / La Juventus continua il cammino in Coppa Italia. Brilla il trio offensivo Cristiano Ronaldo-Higuain-Douglas Costa contro la Roma, con Bentancur e Bonucci a segno oltre a CR7 nel 3-1 senza appello rifilato all'undici di Fonseca. Adesso per la banda Sarri ci sarà l'ostacolo Napoli al 'San Paolo', tappa speciale inevitabilmente per l'allenatore di Figline. Oltre al campo l'attenzione è concentrata anche sul mercato, con Fabio Paratici già proiettato comunque verso la finestra della campagna trasferimenti estiva. Da qui al 31 gennaio l'unico indiziato ad uscire sembra essere Emre Can, fuori dal progetto del nuovo ciclo Sarri. Oltre al tedesco, in ottica giugno, da decifrare anche il futuro di Bernardeschi, Douglas Costa e Higuain nel reparto offensivo. Uscite che porterebbero nelle casse della 'Vecchia Signora' un corposo tesoretto, fondamentale per dare l'assalto ai possibili colpi in entrata dove spiccano Icardi, Pogba e Tonali in cima alla lista della spesa di Paratici. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, da Emre Can ad Higuain: la situazione in uscita

Emre Can è ormai ai margini dello scacchiere di Sarri. Il tedesco non è stato utilizzato nemmeno in Coppa Italia dall'allenatore bianconero e spinge per lasciare Torino per tornare a giocare con continuità in vista dei prossimi Europei con la Germania. L'ex Liverpool ha estimatori in Premier League, Everton in primis, senza dimenticare la corte del Borussia Dortmund in merito ad un possibile ritorno in patria. La Juventus non scende sotto i 30 milioni di euro per il cartellino del classe '94, destinato a salutare la Serie A tra questa sessione di mercato e la prossima estate.

A giugno ci sarà da valutare anche la posizione di Federico Bernardeschi, che nonostante l'interesse del Barcellona difficilmente si muoverà a gennaio dalla Continassa.

Il club blaugrana e la Juve conservano posizioni distanti sulla valutazione del fantasista di Carrara in un ipotetico scambio con, con la seconda parte di stagione che sarà decisiva per la conferma in bianconero del numero 33. Bernardeschi per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe lasciare la squadra campione d'Italia e ha mercato soprattutto in Inghilterra.

Le big di Premier a più riprese si sono fatte avanti anche per Douglas Costa, la cui tenuta fisica e i ripetuti infortuni ne mettono in dubbio la permanenza alla Juventus. Sul brasiliano potrebbe aprirsi anche la strada di un ipotetico e suggestivo ritorno al Bayern Monaco, con la dirigenza della Continassa che con un'offerta intorno ai 50 milioni si siederebbe per trattare la cessione del nazionale verdeoro, molto stimato comunque da Sarri. Inoltre, in estate, Paratici e il tecnico dovranno valutare la possibilità di svecchiare il reparto d'attacco. Higuain, nonostante fin qui una stagione ad alti livelli, diventerebbe in quel caso il primo indiziato per fare nuovamente le valigie. Dal 'Pipita' la Juve potrebbe incassare 20-25 milioni.

Calciomercato Juventus, Paratici prepara l'assalto: Icardi, Pogba e Tonali in cima alla lista

Un tesoretto da circa 150 milioni di euro, che gli uomini mercato della 'Vecchia Signora' andrebbero poi ad investire per rinforzare ulteriormente la rosa di Sarri per la stagione 2020/2021. Per il reparto avanzato Mauro Icardi rimane un obiettivo sensibile di Paratici, sempre vigile sulla situazione dell'argentino che il PSG può riscattare per 70 milioni dall'Inter. Un altro 'target' storico sul taccuino del CFO bianconero è ovviamente Paul Pogba, in rotta con il Manchester United e su cui ci sarà da battagliare con il Real Madrid dell'ex Zidane. Ad oggi però la strada meno impervia appare quella che porta a Sandro Tonali, con Paratici che ha già compiuto dei passi concreti per anticipare la folta concorrenza (Inter in primis) e assicurarsi le prestazioni dei gioiello del Brescia. Un colpo, tra presente e prospettiva, che andrebbe ad aggiungersi ad un altro classe 2000 come Kulusevski, che vestirà dal prossimo luglio la maglia bianconera terminato il prestito al Parma.

