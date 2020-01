Calciomercato Chelsea, Abraham ko: due idee in Serie A

CALCIOMERCATO CHELSEA BELOTTI JOAO PEDRO - L'infortunio di Tammy Abraham potrebbe spingere il Chelsea a tornare sul mercato per prendere un altro centravanti. Il manager Lampard è pronto a cedere Giroud e non sembra voler puntare su Batshuayi: i 'Blues' potrebbero tentare un colpo di coda per Cavani che sembra destinato all'Atletico Madrid.

E allora si vagliano altre candidature: secondo il sito '90min', ci sarebbero cinque nomi sul taccuino dei londinesi, con due piste che portano in Serie A. La prima porta ad Andrea, mentre la seconda conduce a: difficile, tuttavia, pensare chepossano privarsi dei loro gioielli a gennaio. In corsa anchedell'Osasuna,del Metz edel Southampton.