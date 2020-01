CALCIOMERCATO MILAN DE PUAL CORREA / Summit in corso a Casa Milan tra Agustin Jimenez e la dirigenza rossonera. L’agente, tra gli altri di Rodrigo De Paul e Angel Correa, oltre al giovane talento albiceleste Matias Zaracho, è arrivato in sede da pochi minuti. Il calciatore dell’Atletico Madrid è stato tra i profili più cercati in estate, l’argentino dell’Udinese, che piace anche all’Inter, è sul taccuino del Milan ormai da tempo.

L’uscita di Suso potrebbe davvero far spazio ad un nuovo colpo.

Aggiornamento ore 14.20 - Il summit in questione è durato solo una manciata di minuti.

