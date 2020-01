NAPOLI INTER MILAN BARCELONA LAUTARO PIATEK LLORENTE / Dopo l'infortunio di Luis Suarez, il Barcelona del neo-tecnico Quique Setien ha bisogno di un nuovo attaccante su cui far ruotare il proprio gioco. Per carità, la qualità di certo non manca ai blaugrana, ma numericamente serve qualcuno: "Il Barcellona sta pensando da tempo ad un attaccante che possa far rifiatare Suarez - rivela Gabi Sans, storica firma del 'Mundo Deportivo' in esclusiva a Calciomercato.it - Soprattutto in vista del mercato estivo. Succede, poi, che l'uruguaiano si sia infortunato e che ci sia bisogno di prendere qualcuno lì davanti già adesso".

Sans: "La prima scelta del Barça è Lautaro, ma occhi anche su Piatek e Llorente"

I nomi al vaglio dei catalani sono molti e alcuni di questi giocano in Serie A: "La prima scelta del Barça è Lautaro Martinez -continua Sans - Avendo ben chiaro l'intento di acquistare un calciatore giovane e già al top in Europa. La verità, però, è che adesso i blaugrana non hanno molti soldi da poter investire sul mercato invernale e non conoscono le reali intenzioni dello stesso Lautaro.

Un ultimo nome potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio spagnolo, che attualmente non ha ancora inciso moltissimo con la maglia del Napoli: "E allora, ecco venir fuori l'ipotesi Llorente - conclude Sans - Un'operazione low-cost, che il Barça provò a compiere già un anno fa, prima dell'acquisto di Boateng e che può riproporsi adesso con forza. Il calciatore conosce già la Liga, ha esperienza in Champions League e verrebbe per soli sei mesi. Può essere un'ipotesi reale per il Barça, così come lo sono gli altri nomi. Staremo a vedere".

