CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio si preannunciano più movimentati del previsto per la Juventus al lavoro su più fronti. Non decolla, ma resta d'attualità la trattativa per lo scambio Rakitic-Bernardeschi col Barcellona, così come si attendono sviluppi anche sul fronte Emre Can il cui futuro resta ancora da decifrare. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, i senatori del Bayern Monaco chiamano Douglas Costa

Perché da qui al gong della sessione invernale andrà monitorata anche la posizione di, tornato improvvisamente nel mirino del Bayern Monaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

A riferirlo è il quotidiano tedesco 'Bild', secondo il quale la dirigenza bavarese sarebbe alla ricerca di un esterno offensivo visti i problemi di Coman e Gnabry. L'obiettivo principale era Leroy Sané, ma starà fuori ancora qualche settimana. Per questo in un confronto tra i vertici del club ed i senatori del Bayern, da Neuer a Alaba passando per Muller, Lewandowski e Kimmich, sarebbe emerso appunto il nome di Douglas Costa. Alla Juventus, che in estate lo ha riscattato proprio dal Bayern per 40 milioni di euro, in questa stagione non sta trovando spazio e secondo il Bayern sarebbe il rinforzo ideale per lo scacchiere di Flick, conoscendo già l'ambiente dopo i due anni trascorsi in Baviera prima dello sbarco a Torino. Tra le società i rapporti sono ottimi e consolidati da anni di affare conclusi. Per questo il Bayern guarda in casa bianconera e starebbe già lavorando per arrivare al giocatore con la formula iniziale del prestito.