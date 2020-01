CALCIOMERCATO BOLOGNA DZEMAILI SHENZHEN / Dopo 14 presenze condite da un gol e un assist Blerim Dzemaili potrebbe lasciare il Bologna in questa finestra di mercato invernale. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' lo Shenzhen di Roberto Donadoni è pronto a chiudere per il centrocampista svizzero ex Napoli.

Il mediano dei felsinei appare infatti molto vicino al traferimento in Cina dopo aver dato il proprio benestare all'affare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Ora va quindi definito l'accordo tra il Bologna e la società cinese con la sensazione che si possa chiudere entro le prossime 48 ore. L'affare nonostante qualche resistenza dei felsinei dovrebbe andare a buon fine.

