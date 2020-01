CALCIOMERCATO INTER MOSES CHELSEA / Dopo Young l'Inter mette le mani su Victor Moses. Il Chelsea, proprietario del cartellino dell'esterno, ha dato l'autorizzazione a far svolgere le visite mediche al calciatore domani a Milano. Prima tappa Humanitas e poi Coni per l'idoneità sportiva.

Come antincipato da Calciomercato.it, le visite mediche saranno approfondite per via di alcuni infortuni muscolari

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Antonio Conte avrà così il suo nuovo rinforzo sugli esterni per continuare a sognare lo Scudetto nonostante il passo falso di Lecce.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Arriva un talento in difesa

Inter, avanti un altro

Beppe Marotta e Ausilio pescano ancora una volta da un club di Premier League e il prossimo colpo potrebbe arrivare sempre dall'Inghilterra. Non è un segreto infatti che l'Inter stia sognando di portare in Serie A Eriksen. In serata è stato lo stesso Ausilio a confermare che i nerazzurri hanno presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista danese.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, sprint finale per Eriksen | Le ultime di CM.IT

Siamo davvero entrati allo sprint finale. L'Inter vorrebbe chiudere questa settimana anche per il calciatore del Tottenham. Trimboli, come raccontato da Calciomercato.it, sarà in Inghilterra per trovare la quadra definitiva. Possibile un'intesa definitiva sui 18 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ansia Brozovic | Il croato rischia un lungo stop!

Calciomercato Inter, caso Politano-Spinazzola: Ausilio risponde a Petrachi