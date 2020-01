INTER INFORTUNIO BROZOVIC / Inter col fiato sospeso per le condizioni di Marcelo Brozovic. Sostituito all'83' contro il Lecce dopo un contrasto con Deiola, ieri il centrocampista croato ha lasciato il 'Via del Mare' in stampelle.

Le sue condizioni preoccupano non poco lo staff medico nerazzurro: il 27enne avrebbe riportato la distorsione della caviglia con possibile interessamento dei legamenti. In questo caso, i tempi di recupero potrebbero così aggirarsi dai 20 ai 40 giorni. Si attende ora l'esito degli esami strumentali che saranno effettuati nella giornata di domani e comunicazioni ufficiali da parte dell'Inter.

