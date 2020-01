LAZIO SCUDETTO ERIKSSON INZAGHI / Tecnico che guidò la Lazio al suo ultimo scudetto, Sven Goran Eriksson ha commentato l'attuale momento dei biancocelesti, in lotta per il tricolore con Inter e Juventus: "La Lazio sta andando fortissimo e sta giocando un gran bel calcio. Mi piace molto. I record sono fatti per essere battuti. Inzaghi? E' una gran bella sorpresa, non mi aspettavo diventasse un grande allenatore. Ho avuto tanti grandi giocatori come Simeone o Mancini, ma non pensavo che anche Simone Inzaghi diventasse un grande allenatore.

Complimenti veramente - le sue parole a 'Radio Anch'io Sport' - I segreti? La stabilità nel calcio rara ma molto importante. Normalmente quando la squadra non fa risultati il primo a pagare è l'allenatore. Inzaghi sta lì da anni e questo è importante. Scudetto? Lui sta guidando questa squadra alla grande, se vince la partita che manca col Verona penso che è a soli tre punti dalla Juve: tutto è possibile. Lottare fino alla fine? Penso di sì, tutto va bene e c'è tranquillità. La Juve ha abitudine di vincere, ma il campionato per la Juve è più difficile quest'anno".