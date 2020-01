CALCIOMERCATO MILAN OLMO LIPSIA / Nelle scorse ore il Milan ha intensificato i contatti per il colpo Dani Olmo. Come raccontato da Calciomercato.it , un colpo complesso nonostante l'ottimismo dei media croati. Il calciatore classe 1998 è un obiettivo concreto da parte dei rossoneri, che vorrebbero regalarsi il giovane spagnolo ma portarlo in Italia non sarà facile per l'importante concorrenza.

Sulle sue tracce ci sono club come Atletico Madrid, Barcellona e Lipsia.

Proprio i tedeschi stanno provando a fare sul serio e secondo le ultime news riportate da 'Sportske Novosti', avrebbero messo sul piatto un'offerta diLa squadra, in testa alla Bundesliga, non dovrebbe spingersi oltre, non riuscendo così a pareggiare la proposta formula dal Milan, pari a 20.

La situazione legata a Dani Olmo, nonostante la buona notizia, resta alquanto complicata: difficile capire, oggi, quale maglia vestirà il campioncino spagnolo. L'unica certezza è legata al fatto che il giocatore non rinnoverà con la Dinamo Zagabria.

Chi fa posto a Dani Olmo

Il Milan è pronto a monetizzare e far cassa. Come ampiamente raccontato a lasciare i rossoneri dovrebbe essere Suso. Il numero 8, anche oggi in panchina, ha chiuso il suo ciclo a Milano ed è pronto a vivere una nuova avventura altrove. Piace in Spagna ma anche la Roma potrebbe tornare a farsi sotto se dovessero fallire gli obiettivi primari. E' complicata, invece, la cessione di Paqueta: il club non ha alcuna intenzione di fare una minusvalenza; difficile che qualcuno metta sul piatto 35 milioni di euro.

