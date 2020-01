CALCIOMERCATO JUVENTUS PARMA KULUSEVSKI FAGGIANO / Nel pre-partita di Juventus-Parma ha preso la parola il ds ducale Daniele Faggiano che ha parlato ai microfoni di 'Sky' soffermandosi anche sull'affare Kulusevski: "Con Paratici parlavamo proprio di quello. Qualcuno non ha capito la trattativa. Qualcuno ci ha attaccati in modo non consono, perché non lo abbiamo lasciato subito alla Juve. Ma erano accordi presi in precedenza con l'Atalanta. Non abbiamo assolutamente favorito altre squadre, sono ragionamenti contorti ma sono fastidiosi per noi che li viviamo in prima persona.

Cosa mi aspetto da lui? E' normale gli sia cambiata la vita, ma resta un professionista. Oggi ha l'occasione di dimostrare il suo valore".

SEPE - "Sì, è in prestito con obbligo di riscatto. Spero che continui a fare così, penso sia tra i primi cinque. Qualcuno se ne sta accorgendo, per noi ha fatto bene".