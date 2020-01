PAGELLE E TABELLINO LECCE INTER/ Il Lecce interrompe la serie di sconfitta guadagnando un punto importante contro l’Inter. La squadra di Conte non sfrutta le occasioni del primo tempo in cui i padroni di casa si sono preoccupati solo di difendere. Al ritorno dagli spogliatoi Liverani sembra aver caricato i suoi che partono più aggressivi e proponendo maggiori idee. L’Inter con l’inserimento di Bastoni che va in rete sembra aver il controllo del match ma si fa riprendere con il gol di Mancosu. Grande prestazione di Petriccione e Gabriel. Da rivedere il pomeriggio di Lautaro.

LECCE

Gabriel 6 ,5 – Reattivo risponde presente a Brozovic per due volte. Bene le uscite su Bastoni e Sanchez.

Rispoli 6,5 – Dopo un quasi autogol ad inizio partita guadagna la posizione di fisico su Lautaro. Spesso si stacca dalla difesa andando a giocare più alto, trovando più spazio nel secondo tempo. Dal 76’ Falco sv – accarezza il palo su punizione.

Dell’Orco 6 – Traballa ogni tanto ma con tutta la difesa fa schermo davanti alla porta di Gabriel.

Lucioni 6 – Sente la pressione di Lautaro commettendo non poche incertezze in uscita. Anticipa Sensi e Lautaro chiudendo lo spazio della porta.

Rossettini 6 – Dà solidità al reparto senza affanni. Prestazione positiva.

Donati 5,5 – Intervento molto duro, ma involontario, su Barella. Dimostra i suoi limiti, temporeggiando con la palla al piede quando non dovrebbe.

Deiola 6 – Affianca molto Petriccione per fare densità a centrocampo. Puntuale anche negli inserimenti. Unica sbavatura, non riesce a tenere la posizione su Bastoni.

Petriccione 6,5 – Chiude le linee di passaggio. Scherma e protegge la retroguardia ma spesso lascia solo Brozovic.

Mancosu 6,5 – Oggi quasi attaccante aggiunto, dà sostegno alle due punte. Libero e solo davanti ad Handanovic spreca nel primo tempo un’occasione troppo ghiotta, si fa perdonare anticipando Bastoni e firmando il pareggio. Dal 83’ Meccariello 5- Fallo brutto ed inutile nei minuti di recupero.

Babacar 5 - Perde un pallone dopo l’altro, non riesce e guadagnarsi la posizione e perde contrasti con i difensori interisti.

Lapadula 6 – Tanto errori nel primo tempo. Manca di lucidità e sbaglia anche i passaggi più semplici per i compagni. Approccio più decisivo nella ripresa. Dal 62’ Majer 6 – Più interno del compagno sostituito. Raccoglie un pallone importante per servire Mancosu nell’azione del gol.

All. Liverani 6,5 - La squadra dopo un primo tempo attendista si risistema nella ripresa. Più organizzazione e grinta.

INTER

Handanovic 6 – Chiamato in causa in poche occasioni.

Sul gol di Mancosu ha poche colpe.

Godin 6 – Aggredisce alto i portatori di palla avversari con anticipi puntuali. Dal 68’ Bastoni 6 – Croce e delizia. Entra e va in rete ma si fa anticipare da Mancosu sul gol del pareggio.

De Vrij 6,5 – Sempre attento non si fa sorprendere. Certezza difensiva.

Skriniar 6,5– Con gli avversari chiusi nella loro metà campo spesso si propone facendo ripartire la squadra.

Candreva 5,5 – Sempre molto largo per sfruttare la corsia esterna. Non ripiega in copertura come richiede Conte. Giallo, diffidato, salterà la prossima partita.

Barella 6 – Scolastico. Fa quello che gli si chiede senza tanti sforzi. Aiuta Brozovic nel gestire il centrocampo.

Brozovic 6 – Guida le fila del gioco interista con disinvoltura ed è libero di spaziare in mezzo al campo. Colpisce il palo e due volte Gabriel gli nega il gol. Fondamentale anche in difesa. Dal 83’ Borja Valero 5,5 – riesce a prendere subito un giallo evitabile.

Sensi 6 – Spesso trequartista. Cambia posizione più volte e si rende pericoloso con inserimenti tra le linee. Prova un tiro potente dalla distanza che Gabriel devia in angolo. Dal 82’ Sanchez sv

Biraghi 6 – Approccio non positivo. Tocca pochi palloni e con poca qualità. Suo il cross vincente per Bastoni.

Lukaku 6 – Lavora spalle alla porta per far salire la squadra. Lotta con tutti i difensori avversari.

Lautaro 5– Dopo un buon inizio sembra perdersi tra i difensori leccesi con il passare dei minuti. Sprazzi di idee interessanti ma poco altro.

All. Conte 5,5 – La squadra bene messa in campo non riesce a sfruttare le indicazioni del tecnico. Azzeccato il cambio di Basotni. Mancata la concentrazione nei minuti finali.

Arbitro Giacomelli 5,5 – Da rivedere alcune decisioni prese. Concede un rigore al Lecce, il Var lo richiama e torna sui suoi passi.

TABELLINO

LECCE-INTER: 1- 1

LECCE(5-3-2): Gabriel; Rispoli ( 76' Falco), Dell’Orco, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu ( 83' Meccariello); Babacar, Lapadula (62’ Majer). A disp.:Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Gallo, Maselli, , Tachtsidis. All. Liverani

INTER(3-5-2): Handanovic; Godin ( 68’ Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic ( 83' Borja Valero) , Sensi ( 82' Sanchez), Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Dimarco, Lazaro, Agouméz All. Conte

Marcatori: 71’ Bastoni (I), 77’ Mancosu (L)

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammoniti: 20’ Donati (L), 32’ Candreva (I), 88’ Borja Valero (I), 93’ Meccariello (L)

Espulsi: