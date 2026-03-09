Atalanta
Rissa clamorosa alla fine del derby: record di 23 espulsioni

Calci e pugni come se non ci fosse un domani. Decisivo l’intervento della polizia

Forse non si è mai vista una rissa di questa portata, per giunta in campo. Scandalosa a dir poco, e che ha portato l’arbitro a estrarre la bellezza di 23 cartellini rossi.

È successo ieri, nel derby tra Cruzeiro e Atletico che metteva in palio il campeonato Mineiro. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal Cruzeiro per 1-0 grazie alla rete dell’ex Juve Kaio Jorge.

La maxi rissa è scoppiata nei minuti conclusivi del match, dopo che il portiere dell’Atletico Everson ha spintonato un avversario a terra (Christian) sedendosi sopra con entrambe le ginocchia.

Da lì è successo di tutto, il caos più totale tra calci e pugni come se non ci fosse un domani. Tra i protagonisti anche Hulk e lo stesso Kaio Jorge. Alla fine, dopo l’intervento decisivo della polizia, sono arrivate la bellezza di 23 espulsioni, un record per il calcio brasiliano.

