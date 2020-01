Calciomercato Inter, obiettivo Vidal | Si attendono gli ultimi giorni

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA/ Nelle colonne della sua edizione odierna, il 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato dell'Inter e sul futuro di Arturo Vidal, centrocampista cileno nel mirino della Beneamata di Antonio Conte e Beppe Marotta.

Le parole di Setien nei giorni scorsi non hanno chiuso ad un'eventuale partenza dell'ex giocatore della Juventus per il quale, la situazione potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Saranno quindi giorni decisamente frenetici per gli addetti ai lavori dell'Inter, pronti a dare a Conte una squadra da scudetto.