NAPOLI FIORENTINA IACHINI / E' un Beppe Iachini decisamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di 'Dazn' al termine della sfida vinta dalla sua Fiorentina contro il Napoli. "I ragazzi sono stati bravissimi, era la terza partita in una settimana, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare. Nel finale erano molto stanchi, ma abbiamo portato a casa una partita importante. Stiamo vedendo i frutti del lavoro di queste settimane, la squadra ha recepito alcuni messaggi.

Ancora non abbiamo fatto nulla, ma siamo sulla strada giusta" afferma il tecnico viola.

Sull'attacco: "Stiamo attaccando bene l'area, a volte ci manca l'ultimo passaggio e un po' di precisione, ma stiamo facendo bene. Abbiamo poi tanti giovani e possiamo solo migliorare. Ora abbiamo un impegno molto importante, dobbiamo concentrarci. Ho chiesto ai ragazzi di palleggiare di più, ma erano davvero molto stanchi. Sono stati molto bravi e organizzati, ci sono ragazzi validi per fare un percorso importante. Dovevamo tenere la squadra corta, dobbiamo crescere sul piano dell'intensità. Era importante in queste gare tenere la squadra compatta". Infine su Chiesa: "Federico sta recuperando la sua forma migliore, rientrava da un infortunio alla caviglia, preferisco farlo giocare vicino alla porta perché in questo momento potrebbe accusare qualche difficoltà in più a giocare in fascia".