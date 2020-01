Lazio-Sampdoria, Inzaghi scherza sullo scudetto e annuncia un infortunio

LAZIO SAMPDORIA INZAGHI - "Onestamente abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso: il nostro obiettivo adesso è ricominciare il ritorno come abbiamo chiuso l'andata". Pensieri e parole di Simone Inzaghi. Alla vigilia del match casalingo contro la Sampdoria che apre la 20esima giornata di Serie A, il tecnico della Lazio ha parlato così in conferenza stampa: "Dobbiamo credere sempre di più in quello che stiamo facendo e proponendo, ragionando da squadra: solo così si possono ottenere grandi risultati. Il nostro obiettivo è quello di centrare la qualificazione in Champions League.

? Sabato ho detto che mancava poco, ma l'ho detto sorridendo con riferimento alle 10 vittorie di fila".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, le ultime sul futuro di Luis Alberto

Inzaghi fa il punto sugli infortunati: "Marusic non è ancora pronto, mentre Cataldi ha avuto un problema con la Cremonese e starà fuori per due o tre settimane. Correa lunedì si è allenato perché è un generoso ma sentiva ancora un problema, quindi lo abbiamo fermato: oggi faremo le valutazioni". Infine una battuta sul calciomercato: "Ho parlato con la società: vogliamo sempre migliorare la squadra e se ci sarà la possibilità, ci faremo trovare pronti. Altrimenti andremo avanti con questa rosa che finora ci ha dato grandi soddisfazioni".