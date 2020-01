CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN ACCORDO TOTTENHAM / Colpo in arrivo per l'Inter. I desideri di Conte potrebbero essere finalmente realizzati dopo le tante speculazioni su Vidal prima ed Eriksen poi. A centrocampo il colpaccio da novanta dovrebbe essere proprio il danese del Tottenham, come anticipato diversi giorni fa da Calciomercato.it.

Riscontri importanti per l'arrivo imminente del centrocampista ex Ajax arrivano direttamente da 'ESPN' che ha affermato che i nerazzurri sarebbero molto vicini alla fumata bianca per il trequartista dicon gli 'Spurs' pronti a dire sì all’offerta dei nerazzurri di 17 milioni di euro. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, Eriksen si avvicina: ci siamo

L’agente di Eriksen, Martin Schoots, è da oggi di nuovo a Milano per finalizzare gli accordi e ha già raggiunto un’intesa sull’ingaggio del giocatore con l’Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a firmare un contratto con il ragazzo fino al 2024. Il danese diventerebbe così il fiore all'occhiello della campagna acquisti interista con Conte che troverebbe così un centrocampista di qualità perfetto per il suo 3-5-2. L'affare sarebbe dunque in dirittura d'arrivo.

