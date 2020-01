INTER ROMA SPINAZZOLA POLITANO / Ore 18.10 - Arrivano novità da 'Sky Sport', si sblocca lo scambio Spinazzola-Politano: prestito con obbligo di riscatto legato ad un tot di presenze (fissato tra le 15 e le 16) e di minuti giocati.

Ore 16.25 - Stando alle ultime informazioni in possesso di Calciomercato.it, Inter e Roma lavorano per sbloccare lo scambio Politano-Spinazzola: può cambiare la formula dell'operazione.

Ore 15:00 - Roma e Inter continuano a dialogare per lo scambio Politano-Spinazzola. L'affare non si può quindi definire ancora saltato.

Ore 12:50 - Filtra pessimismo: lo scambio può davvero saltare. Al momento, manca l'accordo sulla formula del trasferimento.

Ore 11:00 - Si infittisce il mistero sul trasferimento di Leonardo Spinazzola all'Inter, nell'operazione che porterebbe Matteo Politano alla Roma nello scambio tra nerazzurri e giallorossi.

Il club meneghino ha chiesto un supplemento di test atletici per il laterale ex Juventus, che come appreso da Calciomercato.it in questo momento non è però al Suning Center come nelle previsioni iniziali.

Calciomercato Inter, giallo Spinazzola: test atletici nel pomeriggio

Spinazzola raggiungerà Appiano Gentile nel primo pomeriggio, quando ci sarà la seduta d'allenamento della squadra di Conte, dove verranno verificate sul campo le sue condizioni in attesa di una decisione finale sull'eventuale passaggio all'Inter. La Roma, inoltre, non ha dato l'autorizzazione per far svolgere ulteriori test al giocatore classe '93. Spinazzola era sbarcato ieri mattina a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche all'Humanitas prima di presentarsi al CONI per l'idoneità sportiva.

