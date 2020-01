CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA / Sembrava tutto fatto e invece nelle ultime ore è successo di tutto sull'asse Roma-Milano per lo scambio Politano-Spinazzola concordato da Roma e Inter agli inizi della settimana. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'esterno ex Atalanta e Juventusnon avrebbe completato le visite mediche propedeutiche per la firma: l'Inter ha deciso di far svolgere al giocatore ulteriori test fisici domani mattina alle 9 ad Appiano Gentile. Test che hanno spiazzato la Roma che voleva Politano a Parma.

La dirigenza nerazzurra ha provato anche nelle ultime ore a cambiare formula del prestito, da obbligo a diritto, trovando l'opposizione della Roma che ha detto no. C'è stata tensione nelle ultime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

