Napoli, Llorente apre all'addio

CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE / A caccia di un sostituto dell'infortunato Harry Kane che ne avrà per diverso tempo, il Tottenham sta guardando in Serie A e dopo le tante voci sul milanista Piatek potrebbe alla fine puntare sull'usato sicuro. Negli ultimi giorni è tornato a circolare infatti il nome di Fernando Llorente, sbarcato a Napoli in estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto proprio con gli 'Spurs'.

In azzurro con l'avvento di Gennaronon sta trovando molto spazio e il club avrebbe aperto alla partenza in prestito secondo le ultime indiscrezioni. Una pista concreta dunque, visto che lo stesso Llorente secondo informazioni riportate dal britannico 'Daily Star' sarebbe tentato dall'ipotesi di tornare a Londra. Per tutti gli ultimi aggiornamenti: CLICCA QUI

