p>CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA / Continua a marce spedite la trattativa traper lo scambio tra dopo il via libera di Conte e Fonseca all'operazione , è stata raggiunta l'intesa tra le società per un doppio trasferimento a titolo definitivo (prestito con diritto/obbligo o direttamente affare definitivo) e si tratta ora di sistemare i dettagli a livello di bilanci.

Accordo trovato anche tra i nerazzurri e Spinazzola, mentre si lavora ancora all'intesa tra Politano e la Roma: le due società hanno dato la disponibilità a far svolgere le visite mediche già nella giornata di domani e se tutto dovesse sistemarsi rapidamente, l'affare potrebbe andare in porto in maniera molto veloce. Il nome di Politano servirà alla Roma per coprire l'assenza di Zaniolo, mentre Spinazzola fornirà un'alternativa in più a Conte sull'out mancino dove i nerazzurri stanno facendo i conti con le non perfette condizioni di Asamoah.

