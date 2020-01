CALCIOMERCATO INTER VECINO MILAN KESSIE/ Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non tramonterebbe l'ipotesi di uno scambio sotto il Duomo. I protagonisti sono Matias Vecino, centrocampista uruguaiano dell'Inter di Antonio Conte, e Franck Kessie, mezz'ala del Milan di Stefano Pioli. Il primo non avrebbe convinto il tecnico leccese nella prima parte di stagione, che vorrebbe una sua partenza per avere rinforzi in mezzo al campo.

Oltre a Politano-Spinazzola quindi, la Beneamata potrebbe essere protagonista di un altro scambio con una big di Serie A. In questa stagione, Vecino è sceso in campo in 14 occasioni nel campionato italiano mettendo a segno una rete, mentre l'ex giocatore di Atalanta e Cesena ha collezionato 16 gettoni con un gol.