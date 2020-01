CALCIOMERCATO INTER POLITANO SPINAZZOLA ROMA ERIKSEN GIROUD VIDAL YOUNG / L'Inter si candida ad essere la regina indiscussa del calciomercato invernale. Nonostante l'ottimo girone di andata concluso a -2 dalla Juventus campione d'inverno, la prima parte di stagione ha evidenziato diverse lacune nella rosa nerazzurra soprattutto in seguito ai tanti infortuni ai quali Conte ha dovuto porre rimedio. Come sottolineato a più riprese dall'allenatore, la squadra necessita dunque di rinforzi importanti per continuare a lottare con i bianconeri e giocarsela fino in fondo anche in Europa League e Coppa Italia. In questo senso, Marotta e il suo staff stanno facendo di tutto per provare ad accontentare le richieste del tecnico. Dallo scambio Politano-Spinazzola con la Roma ai colpi Giroud e Eriksen, fino a Vidal e Ashley Young, ecco le ultime in entrata e in uscita nel calciomercato Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposta da Manchester: c'è anche il Milan

Calciomercato Inter, Marotta stringe per Politano-Spinazzola, Giroud e Eriksen: le ultime

La trattativa più 'calda' è al momento quella riguardante lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, l'operazione ha ottenuto il benestare di Conte e Fonseca e potrebbe già concludersi nelle prossime ore. Entrambi i giocatori sono valutati circa 25 milioni di euro, restano solo da definire le formule dei rispettivi trasferimenti. La partenza di Politano sbloccherà inoltre l'arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea, con il quale l'Inter ha un accordo totale da diversi giorni. A meno di clamorose sorprese sarà l'attaccante francese il vice Lukaku tanto richiesto da Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: non solo Roma per Shaqiri, che intreccio con Politano

Inoltre, giungono ulteriori segnali positivi anche sul fronte Eriksen.

Ha infatti trovato conferme l'anticipazione di Calciomercato.it sull'intesa di massima tra l'Inter e l'agente del fantasista del Tottenham Martin Schoots : pronto per il danese un pluriennale da circa 10 milioni a stagione bonus compresi, con il procuratore di nuovo atteso a Milano nei prossimi giorni per definire i dettagli dell'accordo. Il club nerazzurro dovrà poi trattare con gli 'Spurs' per provare a portarlo subito a Milano. Gli inglesi chiedono però circa 20 milioni, cifra ritenuta troppo elevata da Marotta con il giocatore in scadenza di contratto a giugno. Sono comunque giorni decisivi anche per il colpo Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena su Vecino in partenza

Calciomercato Inter, Vidal e Young più lontani: i dettagli

Parallelamente, l'Inter vede allontanarsi sempre di più gli obiettivi Vidal e Young. La stretta per Eriksen e Spinazzola e le continue resistenze di Barcellona e Manchester United hanno tracciato le nuove strategie di Marotta e Ausilio. In particolare, l'esonero di Valverde e l'arrivo in panchina di Quique Setien spingono infatti il centrocampista cileno ex Juventus verso la permanenza in blaugrana. Difficile ma comunque da non escludere invece anche l'arrivo del laterale inglese nonostante quello ormai imminente di Spinazzola. Il capitano dei 'Red Devis' sembra aver ormai scelto i nerazzurri e potrebbe trasferirsi a Milano a parametro zero nella prossima estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, come raccontato da Calciomercato.it, la prossima settimana può rivelarsi decisiva per la cessione al Flamengo di Gabigol. L'attaccante brasiliano porterà nelle casse del club un tesoretto importante tra i 16 e i 19 milioni di euro utile a finanziare in parte i colpi richiesti da Conte sopra elencati. Sono insomma giorni infuocati in casa Inter su più fronti: il mercato nerazzurro promette scintille.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Vecino | Scambio con il Milan

Calciomercato Napoli, la rivelazione: "A giugno Mertens va all'Inter"

Calciomercato Inter, proposta per la fascia: arriva la risposta