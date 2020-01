FIORENTINA PEDRO KANNEMANN / La Fiorentina vuole rinforzare la propria difesa e torna alla ricerca di Walter Kannemann, 28 anni, centrale argentino in forza al Gremio. Come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', proprio l'interesse per il sudamericano ha messo in stand-by la cessione di Pedro al Flamengo: alla base di tale motivazione c'è proprio il Gremio, altro club che vorrebbe l'attaccante in uscita dai Viola. Così si parla di un possibile scambi di prestiti con obbligo di riscatto.

La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni conche attende un rinforzo di spessore per la propria retroguardia dopo aver sistemato l'attacco con l'arrivo die in attesa del rinforzo a centrocampo, dove si continua a trattaredel(attualmente infortunato).

Kannemann in stagione ha disputato 29 partite, impreziosendo il suo bottino con una rete. In carriera ha anche vestito la maglia dell'Argentina per 8 volte: il debutto nel 2018, ultima apparizione ad ottobre poi le panchine con Brasile e Uruguay. Arrivano al Gremio nel 2016, è legato al club brasiliano fino al 2022.