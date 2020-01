Calciomercato Juventus, piano Pogba: riprende quota lo scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO POGBA / L'infortunio di Demiral non cambia i piani in entrata della Juventus che in questo calciomercato di gennaio non dovrebbe apportare modifiche alla rosa a meno di clamorose opportunità di fine sessione o partenze improvvise che andranno rimpiazzate. Per questo motivo il lavoro del CFO Fabio Paratici si sta focalizzando sulla sessione estiva, in vista della quale è necessario impostare per tempo le trattative soprattutto su obiettivi di grande spessore come quelli nei radar bianconeri.

Ed è ciò che sta accadendo con il grande sogno del mercato juventino, ovvero quel Paulai ferri corti col Manchester United e sempre nei pensieri della Juve. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, prove di scambio per Pogba

Un assist ai bianconeri in questo senso arriva dal RealMadrid, altro grande club da tempo interessato al francese. Ora probabilmente non più, vista anche l'esplosione dell'uruguaiano Valverde, il quale ha stregato il presidente Florentino Perez che nelle scorse ore ha di fatto 'snobbato' Pogba: "Non so chi sia". In Spagna queste parole hanno fatto rumore e sono state colte come un indizio del fatto che i vertici del club ritengono non necessario il grande investimento che l'affare Pogba richiede. La Juventus, dal canto suo, è convinta che sia l'uomo perfetto per il centrocampo di Sarri e ha riattivato i contatti in vista di giugno. Non solo. Secondo 'Tuttosport' negli ultimi giorni si è tornato a discutere di un possibile scambio che preveda il trasferimento al Manchester United di Adrien Rabiot oppure Paulo Dybala, per render ancor più 'soft' l'esborso economico per il cartellino di Pogba.

