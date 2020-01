CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Federico Valverde è stato protagonista anche ieri, nel trionfo del Real Madrid in Supercoppa contro l'Atletico, e la sua esplosione sembra aver definitivamente cancellato il nome di Paul Pogba dai piani dei blancos.

Il francese era il principale obiettivo diche ha chiesto a più riprese il suo acquisto a

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si ritira dalla corsa a Pogba

Il presidente, da parte sua, non è mai stato disposto a fare follie per il campione del mondo e ieri, durante i festeggiamenti per la Supercoppa appena conquistata, ha risposto così a una domanda sul centrocampista: "Pogba? Non so chi sia". Il numero uno della società madrilena ha poi aggiunto: "Valverde sarà una delle nostre stelle nei prossimi anni". Un'investitura importante e (quasi) definitiva, che sembra spianare la strada alla Juventus: la Vecchia Signora continua a considerare Pogba uno dei suoi obiettivi futuri e non aver più la concorrenza del Real Madrid può rivelarsi un bel vantaggio.

