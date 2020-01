Calciomercato Inter, colpo Eriksen: arriva l'ammissione di Mourinho

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Il Tottenham ospita domani il Middlesbrough in FA Cup e José Mourinho, in conferenza stampa, ha analizzato diversi temi sul momento degli Spurs. Inevitabile qualche domanda sul futuro di Christian Eriksen, per il quale, come anticipato da Calciomercato.it, l'Inter sta negoziando in questi giorni.

Calciomercato Inter, Mourinho apre all'addio di Eriksen

Il portoghese ha affermato: "Domani gioca e potrebbe farlo anche sabato. Abbiamo diverse assenze e serve la mano di tutti".

Mourinho, in seguito, non ha nascosto il momento negativo del danese: "So che non è il miglior Eriksen e ne conosco i motivi, non sono un idiota. Non critico il ragazzo, in una situazione del genere, è normale non esprimersi ai massimi livelli". L'ex tecnico nerazzurro, ha poi aperto alla possibilità di una cessione a breve: "Non so se sarà qui dopo gennaio. Conosco il suo futuro, ma non devo esserne io a parlarne".

