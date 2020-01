ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo ko per almeno quattro mesi: l'esito degli accertamenti dopo l'infortunio subito durante il primo tempo di Roma-Juventus hanno confermato le sensazioni negativi avute al momento dello stop. Il trequartista giallorosso però ha voluto fare una promessa ai propri tifosi tramite i social e su Instagram ha scritto: "Vi giuro...tornerò più forte di prima".

Pioggia di like e commenti per il 20enne che domani sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale".

