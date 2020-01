ROMA JUVENTUS ZANIOLO / AGGIORNAMENTO 22.55 - Secondo le prime indiscrezioni che arrivano da Villa Stuart, Zaniolo domani dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore.

Non una partita fortunata Roma-Juventus: dopo Demiral, anche Nicolò Zaniolo va ko. Il centrocampista della Roma esce dal campo in lacrime dopo essersi infortunato al ginocchio.

Il ko del calciatore è avvenuto intorno alla mezzora del primo tempo: dopo una bella azione personale, Zaniolo è fermato dain maniera fallosa e cade a terra molto dolorante. Immediata la sua richiesta di cambio (entrato Under) con il 20enne che abbandona il terreno di gioco tenendo le mani sul volto e piangendo. Il centrocampista dellaè arrivato a Villa Stuart in ambulanza alle ore 21.50 per sottoporsi subito ad alcuni accertamenti medici.

