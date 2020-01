Serie A, Verona-Genoa 2-1: Sanabria non basta. Corre l'Hellas di Juric

SERIE A VERONA GENOA/ Il Verona di Ivan Juric continua a viaggiare nel campionato di Serie A dopo la vittoria esterna in casa della SPAL di Leonardo Semplici. Gli scaligeri hanno infatti superato in rimonta il Genoa di Nicola grazie alle reti di Valerio Verre su calcio di rigore e Mattia Zaccagni. Eppure ad andare in vantaggio è proprio il Grifone che, sul finire del primo tempo, trova il gol con il poderoso stacco di testa di Sanabria.

Nella ripresa però, cambia lo spartito del match. La squadra di Juric attacca e guadagna un calcio di rigore su un'ingenuità di Romero. Verre dal dischetto è freddo e non sbaglia. Qualche minuto più tardi è invece Zaccagni, uno dei migliori in campo, ad andare sulla ribattuta di Perin e a portare in vantaggio il Verona, che trova altri tre punti in questo girone d'andata da urlo.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 46 punti; Juventus* 45; Lazio* 42; Roma* e Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma*, Milan e Verona* 25; Udinese e Napoli 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo e Fiorentina 19; Lecce* 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in meno