Calciomercato Spal, Semplici invoca rinforzi

CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Si complica sempre più la classifica della Spal dopo l'ennesima sconfitta.

Il tecnico, intervenuto ai microfoni di 'SkySport' dopo il match contro la, ha invocato dei rinforzi per cercare di centrare la salvezza: "Se dopo 18 partite sei il peggior attacco delle problematiche ci sono - ammette - La partenza di Kurtic e Moncini è dovuta al fatto che dovevamo fare mercato con le loro vendite.? Servono rinforzi in avanti per invertire la tendenza".

