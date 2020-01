CALCIOMERCATO INTER VIDAL XAVI / Arturo Vidal resta il sogno di mercato dell'Inter e soprattutto di Antonio Conte. Il tecnico salentino spera di poter riabbracciare il centrocampista cileno con cui ha già lavorato alla Juventus. Il cileno starebbe spingendo per lasciare il Barcellona e raggiungere l'Italia a causa soprattutto dei rapporti con Ernesto Valverde, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Un cambio che potrebbe essere negativo però per l'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ---> Inter e Milan, non solo Politano: altro nome sul tavolo come contropartita per Kessie

Calciomercato Inter, Xavi subito al Barcellona

A cambiare le carte in tavola potrebbe essere l'arrivo di un nuovo allenatore in casa catalana.

Secondo 'Cadena Cope' ilsarebbe infatti ormai vicinissimo ad esonerare Ernestoe a chiamare alla guida della squadra l'ex bandiera azulgrana. Per lui sarebbe pronto un contratto di due anni e mezzo: l'ex centrocampista assumerebbe subito l'incarico di allenatore per legarsi alla società di cui è stato capitano sino al giugno 2022. L'accelerata alla trattativa sarebbe avvenuta proprio in questi giorni in Arabia Saudita tra l'agente del tecnico e il Barcellona. Un'eventuale partenza di Valverde potrebbe complicare e non poco i piani dell'Inter per arrivare a Vidal. Il cileno vorrà capire se Xavi lo porrà o meno al centro del progetto. Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, il ritorno in Italia del classe 1987 sarebbe certamente più difficile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta preme sull'acceleratore: doppio incontro. E i tifosi 'Spurs' scaricano Eriksen

Inter, fuori Sanchez e Conte sbotta: "Non sono un deficiente!"