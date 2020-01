SERIE A LAZIO NAPOLI IMMOBILE / Continua a volare la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti piegano 1-0 il Napoli di Gattuso grazie al solito gol nei minuti finali del solito Ciro Immobile.

L'attaccante approfitta di un pasticcio in disimpegno di Ospina e decide il match con un destro da posizione defilata. Vano il tentativo di salvataggio di Di Lorenzo. La squadra di Inzaghi centra così la decima vittoria consecutiva in campionato e si porta a -3 da Inter e Juventus in attesa dei rispettivi match delle due capoliste contro Atalanta e Roma.

LAZIO-NAPOLI 1-0: 82' Immobile (L)