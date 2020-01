PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI: Ospina, che combini?

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI / La Lazio suona la Decima, ma più che altro la suona Ospina, protagonista di un regalo ad Immobile quando ormai la partita sembrava indirizzarsi sullo 0-0. E dire che il Napoli non aveva giocato neppure malissimo, ma Gattuso dovrebbe ricordarsi che esistono anche i cambi...



LAZIO

Strakosha 6,5 - Il Napoli in porta non tira mai, una serata relativamente tranquilla salvo per un intervento nel secondo tempo. Poi la paratona al 90' che vale un gol, su Insigne. Semplicemente fantastica.

Luiz Felipe 7 - In velocità, in anticipo, in marcatura. Sempre puntuale, sempre concentrato. Molto bene.

Acerbi 7 - Guida una difesa che vive pochi momenti complicati, nonostante la pressione del Napoli. Non si passa nella retroguardia guidata da Acerbi.

Radu 6,5 - Serata tranquilla contro un Callejon che quasi non è sceso in campo. Controlla la situazione senza patemi.

Lazzari 6,5 - Sempre fresco nella falcata e propositivo in avanti, rappresenta un fattore per la squadra di Inzaghi. Il suo apporto sulla destra è fondamentale.

M. Savic 6 - Inizia bene, positivo nel primo tempo, poi scompare via via dai radar. Non la sua migliore prestazione.

Leiva 6,5 - Davanti alla difesa gestisce come sempre, è una partita non facile e anche lui Dall'80' Berisha sv

Luis Alberto 7 - Si muove a pendolo fra centrocampo ed attacco, sa sempre cosa fare con la palla e senza la palla. Inzaghi ha preso un velleitario fantasista e l'ha trasformato prima in un trequartista sopraffino, poi in un tuttocampista da applausi. Un professore fatto e finito.

Lulic 6,5 - Combatte e si sbatte sulla sinistra, ingaggia un duello interessante con Hysaj, si fa sempre rispettare. Una colonna.

Immobile 6,5 - Anche quando c'è il deserto, delle occasioni e delle palle buone, improvvisamente arriva un regalo dal cielo che gli dà la ventesima gioia. Sì, è definitivamente il suo anno.

Caicedo 6 - Contribuisce a tenere alta la squadra, prova a sfruttare i pochissimi palloni giocabili, ma stasera le due squadre costruiscono davvero poco. Dal 63' Cataldi 6 - Affolla il centrocampo, dà una mano nel momento più difficile. Bene così anche lui.

All. Inzaghi 7 - La Lazio soffre, si chiude a tenaglia, fa passare giusto gli spifferi. Stasera davanti c'è poco da fare fino al regalo di Ospina che salva capra e cavoli. Negli anni d'oro succede anche questo.

NAPOLI

Ospina 4 - Una botta nel primo tempo che lo mette in difficoltà per qualche minuto, poi onesto monitoraggio dell'area di rigore fino a quella scelleratezza su Immobile.

Visto il momento del Napoli è un errore che vale come una bomba atomica.

Hysaj 6 - Attento e composto, controlla la situazione su Lulic e in qualche occasione disimpegna pure di fino. Fra i migliori.

Manolas 6 - Non uno ma diversi passi in avanti rispetto alla sciagurata sfida con l'Inter. Copre le falle, chiude in velocità e in prepotenza. Dalle sue parti non si passa.

Di Lorenzo 6 - Gioca una gran partita per 80 minuti, poi scaraventa in rete la conclusione di Immobile che comunque ormai era praticamente in porta. Non gli si può dare la colpa.

Mario Rui 6 - Sulla sinistra il Napoli è sempre molto attivo, lui lotta con Lazzari e si propone, anche se meno del solito.

Allan 6 - Combatte come un leone, si propone anche in avanti. Nel primo tempo una sua azione personale meritava miglior sorte. Dall'84' Llorente sv

Fabian 5,5 - Gattuso lo bacchetta spesso perché gioca a più di due tocchi. Rallenta la manovra, lui che dovrebbe velocizzarla. Anche lui sicuramente meglio rispetto all'Inter, ma non è che ci volesse molto.

Zielinski 6 - Dei centrali azzurri è sempre quello più propositivo in fase offensiva, è vivace, prende anche un clamoroso palo (l'ennesimo, per gli azzurri) nel secondo tempo. A caccia di una benedizione.

Callejon 4,5 - Sempre lontano dal gioco, coinvolto pochissimo anche dai compagni, sbaglia anche gli appoggi più elementari. Sembra entrato in un vortice di abulia mai visto prima, era l'uomo in più ma ora è diventato l'uomo in meno. Dall'87' Elmas sv

Milik 5 - Macchinoso, poco reattivo, quando accompagna la ripartenza perde sempre un tempo di gioco. Non è da lui, che invece di solito gioca molto bene con la squadra.

Insigne 5, 5- A proposito di uomini in meno, dalle sue parti arrivano parecchi palloni ma il capitano non sempre fa la scelte giuste. Fra gli attaccanti è il migliore, ma è ancora una volta insufficiente. Dal 91' Lozano sv

All. Gattuso 5,5 - Quello che succede in campo, quello che combinano i calciatori, non è sicuramente colpa sua, ma lui sembra un leone in gabbia che sbraita ma dimentica che esistono le sostituzioni. Callejon camminava da 87 minuti, e non solo lui. Per il resto un Napoli non male, sicuramente in crescita. Ma se le perdi così....

Tabellino Lazio-Napoli 1-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35'st Berisha), Alberto (44'st Jony), Lulic; Caicedo (18'st Cataldi), Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38'st Llorente), Zielinski; Callejon (42'st Elmas), Milik, Insigne (45'st Lozano). A disp. Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. All. Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37'st Immobile (L)

AMMONITI: Lazzari, Lulic (L); Manolas, Mario Rui (N)