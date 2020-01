SERIE A CAGLIARI MILAN IBRAHIMOVIC LEAO / Nel primo anticipo della 19esima e ultima giornata di andata di Serie A, il Milan sbanca la Sardegna Arena vincendo per 2-0 in casa del Cagliari. Primo tempo equilibrato, con una certa supremazia rossonera con almeno due grandi occasioni per Hernandez e Ibrahimovic su cui è bravo Olsen, ma anche i sardi sono pericolosi con Nandez che quasi trova il jolly con un lob da posizione defilata e con una ripartenza di Simeone. Il Milan mette la freccia subito a inizio ripresa, con Leao che su lancio di Castillejo scavalca Olsen anche grazie a una deviazione.

Cagliari che prova a reagire, ma i rossoneri trovano il raddoppio con l'attesissimo gol di Ibrahimovic, che realizza in diagonale di sinistro. Leao e lo stesso Ibra vanno vicini al tris, i padroni di casa ci provano con generosità ma non si riprendono più. Quarta sconfitta di fila per il Cagliari, successo pesante per la squadra diche prova a riavvicinarsi almeno alla zona

CAGLIARI-MILAN 0-2 - 46' Leao, 64' Ibrahimovic

CLASSIFICA SERIE A:Inter e Juventus 45 punti; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari** 29; Parma 25; Milan** 25; Napoli e Torino 24; Bologna 23; Verona* 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12

* una gara in meno

** una gara in più