CALCIOMERCATO MILAN CHRISTENSEN LAMPARD CHELSEA / Il Milan al lavoro per mettere a segno altri colpi importanti dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non può bastare ai rossoneri, che devono cercare di rinforzarsi adeguatamente sul calciomercato di gennaio, se vogliono coltivare ambizioni fondate di rilancio. Le manovre di Boban, Maldini e Massara, in particolare, vertono sulla difesa, dove la trattativa per Todibo si è complicata.

Numerose le alternative al vaglio della dirigenza del Diavolo.

Calciomercato Milan, parla Lampard: doccia fredda Christensen

Uno degli obiettivi per la retroguardia è Christensen. Ma per il difensore del Chelsea, arriva la doccia fredda sotto forma di dichiarazioni del tecnico dei Blues, Frank Lampard, che in conferenza stampa ha spiegato: "Non andrà via, è un giocatore che mi piace ed è di grande qualità. So che chi resta spesso fuori è insoddisfatto, ma in ogni partita devo scegliere due centrali e non è facile". Un annuncio che probabilmente spingerà il Milan a guardare altrove.

