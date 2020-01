CALCIOMERCATO INTER KESSIE MILAN POLITANO YOUNG / L'Inter è attivissima sul calciomercato. Marotta lo ha già fatto capire, in nerazzurro arriveranno certamente un esterno e un centrocampista. Beppe Marotta sta lavorando su più tavoli, soprattutto a gennaio è rischioso concentrarsi su una sola pista. A maggior ragione se questa porta ad Arturo Vidal, che il Barcellona proprio non vuole saperne di cedere e - anzi - i suoi compagni hanno cominciato una campagna per convincerlo a restare. Sul piatto c'è sempre un'offerta da 12 milioni, l'Inter aspetterà ancora qualche giorno e poi virerà su altri profili.

Calciomercato Inter, incontro col Milan: sul tavolo Kessie e Politano

Il nome caldo di queste ultime ore porta in casa Milan, con cui ci sarà un incontro a metà della prossima settimana. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', con i rossoneri c'è in ballo un possibile scambio che avrebbe decisamente del clamoroso. Il sondaggio di Massara e Maldini per Politano ha sortito l'effetto di accendere l'idea di prendere Kessie per il centrocampo.

No al prestito secco per l'ex Sassuolo: o 25 milioni di euro o uno scambio con l'ivoriano, che ha la forza fisica adatta per il centrocampo di. I due club potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto garantendosi delle buone plusvalenze da mettere a bilancio. L'Inter ha praticamente stabilito un termine per la risposta su, poi ci si impegnerà su altre piste.

A sinistra, invece, Ashley Young si è già promesso all'Inter rifiutando la proposta di rinnovo presentata dal Manchester United.Marotta, dunque, pescherà ancora dai 'Red Devils' dopo Lukaku e Sanchez, con gli inglesi che ieri hanno richiamato il terzino sinistro Borthwick-Jackson dal prestito al Tranmere. La trattativa è in chiusura sulla base di un contratto da 18 mesi, anche se resta da stabilire l'indennizzo da corrispondere allo United e tra oggi e domani sono attesi gli agenti del giocatore a Milano. La fumata bianca potrebbe arrivare già lunedì. Per Olivier Giroud, invece, l'intesa con il calciatore c'è già ma bisogna convincere il Chelsea a lasciarlo partire.

