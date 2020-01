CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Per l'Inter arrivano segnali negativi dall'Arabia Saudita su Arturo Vidal. Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde lo ha inserito nella formazione titolare che giocherà stasera la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico di Simeone. Il vincitore sfiderà in finale il Real Madrid.

Quella di Valverde è senz'altro una scelta significativa in ottica mercato, non certo favorevole all'approdo del cileno in nerazzurro, anche se l'uscita allo scoperto di oggi di Marotta - "E' un obiettivo", ha detto l'Ad interista - fa capire che in casa Inter sono molto fiduciosi sulla riuscita dell'operazione

