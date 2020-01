Calciomercato Juventus, le cifre del 'ritorno' di Orsolini

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Con 6 gol e 5 assist in 20 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, Riccardo Orsolini al Bologna sta confermando le ottime potenzialità che hanno convinto la Juventus ad investire su di lui e potrebbero portare nuovamente i bianconeri a puntare sul gioiello cresciuto nell'Ascoli.

Ceduto la scorsa estate agli emiliani a titolo definitivo per 15 milioni di euro, l'esterno offensivo classe '97 resta infatti in orbita juventina con i dirigenti della 'Vecchia Signora' che hanno stretto un patto verbale per una sorta di riacquisto di cui sarebbero spuntate le cifre.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' la Juventus può riprendere Orsolini a giugno sborsando 22,5 milioni di euro, oppure tra un anno a 30 milioni di euro. Cifre importanti, ma la dirigenza juventina lo sta monitorando con grande attenzione e lo considera uno dei migliori talenti italiani.