CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Icardi show. Stasera il bomber argentino ha realizzato ben tre gol al Saint-Etienne nel match valevole per i quarti della Coupe de la Ligue francese. Il risultato finale è stato di 6-1 in favore della squadra di Tuchel, col numero 18 dei parigini autore anche dell'assist per la rete di Mbappe.

La notizia più importante riguarda però il futuro proprio di Icardi e che lo stesso calciatore di Rosario ha dato nell'intervista post-gara: "Se resto al PSG? Ci siederemo per parlarne alla fine della stagione - ha risposto 'Maurito' come riporta Loic Tanzi, giornalista di 'RMC Sport' - ma sarei felice di rimanere qui".

Insomma Icardi ha annunciato che gli piacerebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint-Germain. A Milano, sponda Inter, ne saranno sicuramente ben felici visto che il riscatto da parte dei parigini del cartellino del centravanti frutterebbe alle casse societarie ben 70 milioni di euro.

