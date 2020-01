CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Christian Eriksen è uno dei giocatori più ambiti a livello internazionale, anche perché il suo contratto col Tottenham scade a giugno.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , l'opzioneè molto concreta anche se non l'unica che ha sul tavolo il trequartista danese.

I contatti tra Marotta e l'entourage del classe '92 sono costanti, con l'Inter che offrirebbe un contratto da 9-10 milioni a stagione oltre che un ruolo da protagonista nel progetto sportivo che Real Madrid e Paris Saint-Germain, tanto per citare due top club stranieri ( a questi va aggiunto anche il Manchester United) da tempo sulle tracce del 27enne di Middlefart, non potrebbero garantirgli.

Calciomercato Inter, Eriksen a gennaio: le ultime

L'Inter può anticipare il suo arrivo già in questa sessione? Non possiamo escluderlo, di sicuro è la soluzione che preferirebbe il Tottenham sia per una questione economica - gli 'Spurs' puntano ad incassare sui 20 milioni - che di immagine. La società di Levy non farebbe infatti una bella figura se dovesse perdere a costo zero un giocatore del calibro di Eriksen, pilastro fino all'anno scorso della squadra di Pochettino capace di arrivare fino alla finale di Champions.

