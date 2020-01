CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA DEMME / Il Napoli va avanti nella trattativa col Celta Vigo per Stanislav Lobotka, sono giorni caldi per raggiungere l’accordo con il club del presidente Carlos Mourino. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il Napoli ha intenzione di rinforzare la mediana anche con un altro profilo. Lobotka può dare al Napoli maggiore pulizia nel palleggio, nelle uscite dal basso e più equilibrio, essendo un giocatore tatticamente intelligente, strutturato sotto il profilo fisico. Lo slovacco, infatti, può giocare da interno come talvolta fa al Celta e quindi fare anche il vice Allan all'occorrenza.

Il Napoli è al lavoro anche su un altro nome per il centrocampo, un play classico, di discreta esperienza.

Sono frequenti i contatti con ilper Diego, centrocampista classe ’91 dalle origini napoletane.

Il papà Enzo è un tifoso del Napoli e la scelta del nome del figlio è stata fatta in onore di Maradona. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'eventuale acquisto di Demme libererebbe Gianluca Gaetano, il talento classe ‘2000 che finora ha totalizzato solo 18 minuti in prima squadra contro il Genk. Su Gaetano ci sono tante squadre di serie B, soprattutto il Cosenza e la Cremonese hanno negli ultimi giorni rinnovato il proprio interesse per il giovane talento napoletano. Se dovessero arrivare sia Lobotka che Demme, potrebbero liberare lo spazio in lista Uefa la partenza di Younes e magari l'esclusione di Malcuit che non dovrebbe farcela a rientrare per la doppia sfida contro il Barcellona.

