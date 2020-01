CALCIOMERCATO ROMA MERTENS / È un mese di gennaio fondamentale per il presente ed il futuro della Roma, divisa tra il campo, la questione stadio e il passaggio di proprietà. Tanta carne al fuoco, proprio nei giorni in cui si entra nel vivo anche sul calciomercato in una finestra invernale che vedrà i giallorossi attivi su più fronti. Molto dipenderà dalle uscite, da Under corteggiato in Premier League a Nikola Kalinic. Sul croato il Ds Petrachi si è detto fiducioso annunciando che non è sul mercato, ma qualcosa continua a muoversi.

Nelle ultime ore infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ex Atletico Madrid ha rifiutato una proposta deldi Paulo, con cui aveva fatto bene ai tempi della Fiorentina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Inter, Mertens out vola in Belgio: tra mercenario e si "scansano", che polemica!

Un 'no' che complica i piani in entrata della Roma e del tecnico Fonseca, che per rinforzare il reparto offensivo sogna il colpo Dries Mertens, in scadenza a fine stagione con il Napoli. Il rinnovo non arriva e la dirigenza giallorossa, al pari di tanti altri club, si è mossa scontrandosi però con l'alta richiesta del calciatore che vorrebbe un contratto triennale a 4 milioni di euro a stagione più vari bonus secondo la 'Rosea'. Cifre importanti che complicano ulteriormente un'operazione impostabile più per giugno a parametro zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la bomba da Napoli: “Mertens alla Juventus è possibile”