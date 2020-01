ROMA TORINO FONSECA /Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo la sconfitta interna subita col Torino: "Non è stata una questione d'atteggiamento, abbiamo tirato oltre 30 volte in porta, ma la palla oggi non voleva entrare. La prestazione non è stata grandissima, ma le occasioni le abbiamo create".

OCCASIONI - "Abbiamo iniziato la gara con tre occasioni che, se sfruttate, l'avrebbero cambiata.

Nel secondo tempo siamo migliorati, ma ripeto: avremmo potuto giocare altri 90 minuti, la palla non sarebbe entrata".

Roma-Torino, Fonseca: "Abbiamo avuto difficoltà a destra"

PROBLEMI - "Abbiamo avuto difficoltà a destra, il Torino attaccava con tre uomini nella zona di Florenzi e ci ha messo in difficoltà. I granata sono bravi in contropiede, hanno fatto la gara che ci aspettavamo".

CONDIZIONE - "Non credo che la questione fisica sia stata un problema, non abbiamo trovato soluzioni in alcuni momenti della gara".

ZANIOLO - "Non so come sta, dopo ci parlerò e vedremo".

