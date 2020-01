CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN THIAGO ALCANTARA BAYERN MONACO / Dopo il colpo Kulusevski per giugno, la Juventus valuta altre strade in entrata nell'immediato.

Reparto particolarmente interessato il centrocampo, dove il rendimento degli uomini a disposizione dinon è stato eccezionale e sembra servire qualcosa in più per la seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus, super scambio con il Bayern

Si pensa sempre a Paredes, anche se per il momento lo scambio con il Psg con Emre Can non decolla. Il tedesco sembra destinato a lasciare Torino e potrebbe comunque fornire la chiave per altre interessanti operazioni di mercato. 'Tuttosport' oggi in edicola suggerisce un possibile ritorno in patria, al Bayern Monaco, con i bianconeri che a quel punto potrebbero imbastire un'operazione per Thiago Alcantara. Lo spagnolo non è felice da tempo in Baviera e vorrebbe cambiare aria. I mediatori sono al lavoro per capire la disponibilità dei tedeschi ad uno scambio, Paratici sogna il colpaccio.

