CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE EVERTON / E' la Lazio la vera rivelazione stagionale in Serie A: la formazione di Inzaghi ha vinto la Supercoppa contro la Juventus e in campionato sta tenendo il passo di bianconeri e Inter. Protagonista dei biancocelesti sicuramente Ciro Immobile, in testa alla classifica dei marcatori con 17 reti messe a segno in 16 presenze.

Ovvio che il nome dell'attaccante di Torre Annunziata compaia anche tra le indiscrezioni di mercato e in Inghilterra c'è chi vede possibile un suo futuro all'di Carlo

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Lazio, Immobile sceglie il futuro

Dalle pagine del 'Liverpool Echo' si è parlato dei possibili colpi per i 'Toffees' e si è fatto anche il nome di Immobile: "Non so quanto sia realistico - scrive il giornalista inglese Joe Rimmer - ma Ancelotti potrebbe fare due acquisti dall'Italia. Immobile ha 29 anni, non è un colpo per il futuro, ma il suo acquisto sarebbe il simbolo del tipo di mercato di Ancelotti. I suoi numeri parlano da soli".

Calciomercato Lazio, il futuro di Immobile passa anche per la Champions

Nessuna trattativa ma soltanto un'idea per un attaccante che negli ultimi anni ha avuto un rendimento costante e di alto livello: per Immobile il futuro alla Lazio sembrerebbe scontato con la qualificazione in Champions League, mentre qualcosa potrebbe muoversi se la squadra di Inzaghi dovesse fallire l'obiettivo.