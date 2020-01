ROMA INFORTUNIO FAZIO / Ancora problemi di formazione per la Roma che in vista della sfida di domani contro il Torino perde un altro elemento importante. Un fastidio all'adduttore ferma infatti il difensore Federico Fazio che per precauzione non sarà convocato dal tecnico Fonseca per la gara in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Un altro stop che si aggiunge a quelli di Zappacosta, Santon, Cristante, Pastore e Kluivert annunciato in conferenza da Fonseca Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato