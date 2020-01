Calciomercato Milan, dalla Spagna: stretta per Todibo, i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA INCONTRO MASSARA / Dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan prova a chiudere il secondo colpo della sua campagna acquisti invernale. Si tratta di Jean-Clair Todibo, per il quale i rossoneri stanno muovendo passi importanti in queste ore. Come confermato dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il ds Massara è volato direttamente a Barcellona per incontrare a cena il giocatore.

In Spagna i principali quotidiani nelle loro edizioni online confermano il blitz del Milan per provare a chiudere l'ingaggio del difensore francese che è in uscita dai blaugrana a causa del suo scarso utilizzo. I media iberici sono fiduciosi della buona riuscita dell'operazione, con Massara che sta lavorando per convincere Todibo.

Il giovane calciatore, che non rientra nei piani di Valverdee non è stato neanche convocato , non vorrebbe lasciare il 'Camp Nou' e proprio per questo - come vi abbiamo raccontato - il ds rossonero ha preferito andare da lui in prima persona per capire la reale volontà e fiducia nel progetto Milan . Se ci sarà il via libera di- scrivono in Spagna -si rivolgerà direttamente alper trovare l'accordo sulla formula.

Il club di via Aldo Rossi vorrebbe almeno un prestito con la possibilità di trattenere definitivamente il giocatore l'estate prossima mentre i catalani non ne vogliono proprio sapere di lasciarlo andare in via definitiva. In caso di intesa, l'annuncio potrebbe essere addirittura imminente. Ad ora, però, da quanto risulta alla nostra redazione la pista resta piuttosto tiepida, soprattutto in attesa di capire le reali intenzioni di Todibo. Che ha anche un'offerta importante del Bayer Leverkusen, opzione preferita dal Barcellona perché potrebbe giocare in Europa League, anche se il Milan ha dalla sua il grande prestigio e la difficoltà della Serie A.

