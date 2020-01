CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY FABIAN RUIZ MANCHESTER UNITED / Stagione a dir poco complicata per il Napoli. Il cambio allenatore al termine di un periodo che ha portato gli azzurri ad allontanarsi sensibilmente dalla zona Champions League, ma anche le minacce del calciomercato. Se da una parte il club partenopeo sta stringendo per portare al 'San Paolo' Stanislav Lobotka, dall'altra De Laurentiis deve preoccuparsi anche dei possibili assalti ai suoi gioielli.

Oltre alle scadenze (su tutti),sono i giocatori che hanno attualmente più appeal sul mercato.

Sul difensore senegalese starebbero avanzando i contatti con Chelsea e Tottenham, mentre nei giorni scorsi si era parlato anche di Arsenal, ma Rio Ferdinando lo vedrebbe benissimo al Manchester United. Su Twitter, la leggenda dei 'Red Devils' ha stilato i suoi 'consigli per gli acquisti' al club allenato da Solskjaer. In difesa il prescelto è proprio il difensore del Napoli, a centrocampo invece il preferito è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo continua a essere cercato anche da Barcellona e soprattutto Real Madrid, ma Ferdinand lo vorrebbe allo United. Chissà se la sua è solo una preferenza o nasconde qualche indizio. In attacco, invece, tutto Edinson Cavani: "È un top player, ha esperienza ed è un professionista". A centrocampo il jolly Almendra, la "wildcard" di Ferdinand. Poi spazio anche per un'opinione su Pogba: "Raiola dovrebbe lasciare che sia Paul a parlare della sua situazione e del suo futuro".