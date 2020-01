CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PIATEK / Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha alimentato ulteriori dubbi sulla permanenza in rossonero di Piatek.

Il centravanti polacco sta deludendo le attese in questa stagione è ha segnato soltanto 4 reti in campionato, di cui tre su rigore.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic sul futuro di Piatek

Nella conferenza stampa di presentazione, il fuoriclasse svedese ha cercato di spronare il nuovo compagno di reparto: "Qui la pressione è altissima, dal club, dai compagni e dai tifosi. Tutto il mondo si aspetta di portare risultati. Si può fare di più e si deve: se giochi qui non sei stato fortunato. Sei venuto qui per i risultati e per fare il tuo lavoro", le dichiarazioni dell'ex Los Angeles Galaxy.

